استعداد إيطالي لتوسيع التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، القنصل العام الإيطالي الجديد لدى إقليم كوردستان ميكيلي كاميروتا.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الإيطالي الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له النجاح في مهامه، ولا سيما في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا على الصعد كافة.

وأشار القنصل العام الإيطالي إلى أهمية توطيد علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، وأعلن استعداد إيطاليا لتوسيع التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.