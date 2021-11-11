رئيس حكومة إقليم كوردستان يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع قائد العمليات الخاصة الفرنسية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قائد العمليات الخاصة الفرنسية الجنرال برتراند توجوز.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات والتنسيق بين فرنسا وإقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأشار قائد العمليات الفرنسية الخاصة إلى الموقع المهم لإقليم كوردستان كعامل للاستقرار في العراق والمنطقة ، مؤكداً أن زيارته إلى إقليم كوردستان تهدف لإعادة التأكيد على استمرار العمل والتنسيق الوثيق بين إقليم كوردستان وفرنسا في إطار التحالف الدولي ضد داعش.

هذا وشكر رئيس الحكومة فرنسا على دعمها المستمر، وأعرب عن استعداد إقليم كوردستان لمواصلة ترسيخ العلاقات والعمل المشترك والتنسيق الثنائي.