حجم ديون حكومة اقليم كوردستان على التجار والشركات

كشف رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء كوردستان، د.عبدالحكيم خسرو، اليوم الخميس، عن حجم الديون والاستحقاقات الحكومية على التجار والشركات في إقليم كوردستان، مبيناً الاجراءات التي ستتبع لاعادة هذه الاموال.

د.عبدالحكيم خسرو قال في تصريح لـ(باسنيوز): “بحسب قانون تحصيل الديون الحكومية لسنة 1977 يتعين على كل تاجر عليه ديون من قبل الحكومة، ان يرهن بيتاً او شركة أو اي ملك يمتلكه، وان يتم بيع هذا الرهن من قبل الحكومة اذا لم يسدد التاجر ما بذمته من الديون خلال الوقت المحدد مسبقاً، او يقوم بتحويل ملكية الرهن الى ملاك وزارة المالية، وهذا القانون نافذ المفعول من تاريخ 2020/7/1”.

مشيرا الى ان “اجراء هذه العملية لها تعقيداتها، لأن الرهن الذي قام به التاجر قد لا يكفي لتسديد الديّن الذي عليه من قبل الحكومة، وسيبقى مديوناً للحكومة على الرغم من رهنه لاحدى املاكه “.

مبيناً، “ان حجم الديون الحكومية على التجار والشركات قد بلغ 920 مليار دينار لغاية الان، وعليهم سداد جميع هذه الديون بحسب التعليمات الصادرة من وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان”.