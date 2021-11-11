كردستان تسعى لتوحيد الغرامات المرورية مع بغداد

أكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة في أربيل فاضل حاجي، الخميس، وجود خطة لتوحيد الرسوم المرورية والغرامات بين الإقليم والمحافظات العراقية.

وقال حاجي إن “مديرية المرور في الإقليم لديها تواصل مع المديرية العامة للمرور في بغداد لتوحيد الحاسبة الخاصة بالغرامات، وكذلك إصدار الأرقام باللغة الإنكليزية”.

وأضاف أنه “سنباشر خلال الأيام المقبلة بإصدار لوحات تسجيل باللغة الإنكليزية، للأشخاص الذين يرغبون بالسفر خارج العراق”.

وتعتمد مرور إقليم كردستان حاسبة خاصة بها للغرامات التي تفرض على سائقي المركبات داخل الإقليم.