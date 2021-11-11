أربيل على موعد مع الصيف الأكثر جفافا العام المقبل

رجح نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله، الخميس، أن تكون معدلات الجفاف في أربيل الصيف المقبل في أعلى مستوياتها.

وقال عبد الله في تصريح صحفي إن “الصيف المقبل ستصل معدلات الجفاف لمستويات عالية، بسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرات الإقليم فضلا عن قيام تركيا بافتتاح سد اليسو”.

وأضاف أن “قيام الحكومة المحلية بحفر الآبار والاعتماد على المياه الجوفية لن يسد حاجة المواطنين، وبالتالي نحن بحاجة لكميات كبيرة من الأمطار لتعويض النقص الحاصل”.

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سد اليسو في تركيا، وسط مخاوف من تأثيره المباشر على الإقليم.