العراق: تسجيل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 863 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس (11 تشرين الثاني 2021) إنها سجلت 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يصبح العدد الكلّي للمصابين بالفيروس في العراق 2066905 شخصاً.

وذكرت الوزارة انها سجلت 30 حالة وفاة جديدة جرّاء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس الى 23448 حالة، منذ تسجيل أول إصابة في العراق.

أما حالات الشفاء من فيروس كورونا فبلغت 1412 حالة خلال 24 ساعة، وفقاً لوزارة الصحة، وبهذه الحالات الجديدة يصل عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس الى 2020856 شخصاً، منذ انتشار الجائحة في انحاء البلد.

وزارة الصحة أشارت الى ان هناك 103020 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد للفيروس المستجد، منذ أمس، وبهذا يصبح العدد التراكمي للملقحين من كورونا 6475583 شخصاً في جميع المدن والمحافظات.