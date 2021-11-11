زيدان يكشف آخر تطورات ملفات محاولة اغتيال الكاظمي وقتل المتظاهرين و’تزوير’ الانتخابات

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الخميس، عدم وجود دليل قانوني حتى الان على تزوير الانتخابات، فيما كشف آخر تطورات ملفي التحقيق بقتلة المتظاهرين ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى حديث ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وذكر زيدان للوكالة الرسمية اليوم الخميس، ان “تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانونا”.

وأضاف، ان “التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية”.

وتابع، ان “ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى”.

وبخصوص الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديد، أوضح زيدان، أنه “أكثر من مناسبة رفض تولي أي منصب خارج العمل القضائي”.

وأشار إلى ان “جهود القضاء في مجال مكافحة الفساد وملف المخدرات تتناسب تناسب طردي مع جهات التحقيق التابعة إلى هيئة النزاهة بخصوص مكافحة الفساد ووزراة الداخلية بشأن ملف المخدرات بمعنى أي جهد إيجابي يبذل بهذا الخصوص من هذه الجهات سوف يلقى نفس التفاعل من القضاء”، مبيناً أن “إحصائية بعدد الأوامر الملقى عليهم والصادرة بحقهم أوامر بتهم فساد لدى هيئة النزاهة”.

وفي ملف آخر نوه رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن “البوابة الإلكترونية تساهم في تخفيف إجراءات الزواج والقضاء على حالات الفساد وتشجيع من يرغب بالزواج اللجوء إلى المحاكم بدل الزواج خارج المحكمة”.

ولفت إلى انه “تم إعداد خطط وبرامج مختلفة الاختصاصات لتطوير القضاء على مستوى الكادر الإداري والقضائي وأبنية المحاكم وإدخال الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمة للمواطنين”.