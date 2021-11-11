تربية الإقليم تعلن إحصائية للمصابين بكورونا من الطلبة والمدرسين وتتحدث عن الإغلاق

أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن من ما مجموعه مليوني طالب ومدرس وموظف بالوزارة أصيب 2000 منهم بفيروس كورونا، عاداً هذه النسبة أنها ضئيلة ولا تستدعي معها إغلاق الصفوف، والأوساط التعليمية.

وقال سعيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث ومنذ أيام عن إمكانية إغلاق المدارس بسبب كورونا، مردفا بالقول إن هذا أمر غير صحيح، وانه في أي وقت ترتفع به الإصابات لمستويات خطيرة في الإقليم عندها سيتم إغلاق المدارس.