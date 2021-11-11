انطلاق مهرجان “الرمان والخريف” الثالث في اربيل/ صور

انطلقت في العاصمة أربيل ، صباح اليوم الخميس ، فعاليات مهرجان “الرمان والخريف” الثالث ، للتعريف أكثر بهذه الفاكهة المعروفة بجودتها في إقليم كوردستان .

وافتتح محافظ العاصمة اوميد خوشناو المهرجان ، مشيداً في تصريح للصحفيين من بينهم مراسل(باسنيوز) بجهود آزاد محمد، المعروف بالمزارع النموذجي بإقليم كوردستان ومنظم المهرجان (من مدينة حلبجة) ، مشدداً على ان الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تؤكد باستمرار على دعم القطاع الزراعي كمصدر دخل للاقتصاد الوطني .

كما جدد محافظ أربيل دعم حكومة الإقليم ، وإدارة المحافظة للفلاحين ، وكذلك للمزارع النموذجي منظم المهرجان آزاد محمد.

بدوره قال آزاد محمد، ، في تصريح لـ(باسنيوز) : ان ” فعاليات مهرجان الرمان وللسنة الثالثة على التوالي يُقام في العاصمة أربيل وستستمر على مدى 3 ايام”.

مضيفاً “سيتم خلال المهرجان في متنزه شاندر (وسط العاصمة) ، عرض نحو مائة طن (100 الف كيلوغرام) من رمان حلبجة والذي يعتبر من افضل انواع الرمان في إقليم كوردستان”.

مبينا، بأنه “سيعرض خلال المهرجان ايضاً العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والمحلية مثل ثمار الجوز والتوت ودبس التوت ، وخل الرمان وغيرها بالاضافة الى الصناعات والحرف اليدوية”.

وتابع المزارع النموذجي ازاد محمد ، لمراسل (باسنيوز) بالقول انه يريد التعريف بأهمية الزراعة بشكل عام ، خصوصاً الرمان ، وانه يريد إقامة مهرجانات مماثلة في مختلف مدن ومناطق كوردستان.