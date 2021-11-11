عضو في الحزب الديمقراطي: قرب الوصول لحلحة في الإنسداد السياسي وتجنب ما لا يحمد عقباه

اعلن عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، قرب الوصول لحلحلة في الانسداد السياسي.

وقال الفيلي؛ لبرنامج {حوار الدولة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان “هناك عقلاء يدركون خطورة الموقف ويمكن في الايام القليلة القادمة الوصول الى حلحلة هذا الانسداد السياسي وتجنيب العراق ما لا يحمد عقباه”.

واكد “لدينا معلومات مؤكدة بانفراجة قريبة للازمة”.

ونفى الفيلي، “قدوم الوفد الكردي الى بغداد للتفاوض بشأن التحالفات”، موضحاً “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اوعز قبل 10 ايام بارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد لحلحلة الازمة والتهدئة”.

وبين ان “الوفد قطع شوطاً كبيراً مع اغلب القوى السياسية ولم يأتي للتفاوض على التحالفات”.

وتابع الفيلي “مصلحة البلد لا يحتمل الاصطياد في الماء العكر ونحن على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين، وهناك توجه جديد في العلاقة بين الكرد والقوى السياسية خاصة البيت الشيعي”.

وافاد “الحكومات المتعاقبة تعمدت عدم تنفيذ برامجها التنموية لعدم اجراء احصاء سكاني عام وعطل لاغراض سياسية”.

ودعا الفيلي، الحكومة المقبلة الى” اجراء احصاء شامل للعراق وعلى ضوئها نضع برامج تنمية لمعالجة الاخفاقات السابقة”، خاتماً “هذه الحكومة ستكون توافقية يقودها شخص يكون موضع ثقة للاطار التنسيقي”.