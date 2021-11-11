العراق ثالث أكبر مستورد للتفاح التركي بين 72 دولة بالعالم

اعلنت جمعية الفواكه والخضروات التركية يوم الخميس، أن العراق احتل المرتبة الثالثة من بين أكثر الدول استيرادا للتفاح التركي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2021.

وقال رئيس الجمعية هارتين اوشاك في بيان له، ان “حصاد التفاح قد بدأ في منطقة جغرافية واسعة في تركيا، التي تعد من بين البلدان الثلاثة الأولى في العالم بإنتاج سنوي من التفاح يبلغ 4.3 ملايين طن”.

واضاف ان “صادرات تركيا من التفاح ارتفع بنسبة 65 في المائة من 78 مليون دولار إلى 129 مليون دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ ايلول من العام 2021، وقفزت ايضا صادرات عصير التفاح من 86 مليون دولار إلى 139 مليون دولار بزيادة 60 في المائة”.

واشار الى ان “الهند جاءت بالمرتبة الأولى بأكثر الدول استيرادا للتفاح التركي وبواقع 41.7 مليون دولار، تلتها روسيا بقيمة 32 مليون دولار، ومن ثم جاء العراق ثالثا بين أكبر مستوردي التفاح التركي بقيمة بلغت 13 مليون دولار”، مبينا ان “تركيا تصدر التفاح لـ 72 دولة بالعالم”.