القبض على 3836 لاجئاً عراقياً في تركيا خلال عشرة أشهر

أعلن مسؤول الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تركيا أن الهجرة عبر تركيا مستمرة، وقد صعدت بيلاروسيا وتيرة الهجرة، وخلال الأشهر العشرة الأخيرة ألقي القبض على 3836 مهاجراً عراقياً في تركيا يشكل الكورد نسبة 80% منهم.



وأعلن مسؤول الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تركيا، هيوا خضر، في تصريح صحفي انه “خلال الأشهر العشرة الأخيرة ألقي القبض في تركيا على 124503 لاجئين من جنسيات مختلفة بينهم 3836 عراقيين 80% منهم من مواطني إقليم كوردستان، وخلال نفس الفترة فارق 330 مهاجراً الحياة أغلبهم غرقاً في البحر، خاصة بحر إيجة”.

وأشار خضر إلى أن الهجرة عبر تركيا لا تزال مستمرة وقد صعدت بيلاروسيا وتيرة الهجرة حالياً، حيث أن الذين كانوا يعجزون عن الهجرة عبر تركيا توجهوا إلى بيلاروسيا، وقد أصبحت الهجرة عبر تركيا أصعب مقارنة بالسنوات السابقة بسبب العقبات التي تضعها تركيا في طريق المهاجرين والإجراءات المشددة التي اتخذتها اليونان ودول أخرى.

وأضاف مسؤول الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تركيا: “اليونان شددت سيطرتها على الحدود ونشرت المزيد من قواتها البحرية على حدودها البحرية، وتعمل تركيا بصورة أكثر فاعلية وشددت السيطرة على الحدود ونشرت المزيد من القوات البرية والبحرية، لوجود اتفاقية بينها وبين الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد”.

وحسب هيوا خضر، فإن هذه العقبات تمثل مأساة إنسانية لأنها تدفع اللاجئين إلى اتباع طرق أكثر مشقة وخطراً تجنباً للوقوع في قبضة القوات الأمنية.

وذكر خضر أن تركيا تحولت الآن إلى مركز للسفر إلى بيلاروسيا التي لا تزال سفارتها في أنقرة تمنح تأشيرات السفر لمن يطلبها، حتى الذين كانوا يرومون الهجرة من تركيا عبر البحر يحصلون الآن على تأشيرات ويسافرون إلى بيلاروسيا لإكمال مسيرة هجرتهم من هناك.

وقال مسؤول الاتحاد العام للاجئين العراقيين في تركيا، هيوا خضر: “لا أشجع الهجرة عبر بيلاروسيا، لأن بولندا لا تسمح للمهاجرين بدخول أراضيها بأي شكل، وبيلاروسيا تستخدم مشكلة المهاجرين لخدمة مصالحها الخاصة”.