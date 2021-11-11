الخارجية البولندية: لن نسمح بدخول أي مهاجر إلى أراضينا

اتهم المتحدث باسم الخارجية البولندية لوكساز جاسينا، بيلاروسيا، باستخدام المهاجرين قائلاً إن “هذا الوضع ما كان ليحدث لو أن هذه الدولة لم تتعامل مع المهاجرين بهذه الطريقة”، مضيفاً أنهم لن يقدموا أي تسهيلات للمهاجرين ولن يسمحوا لهم بدخول أراضي بلدهم.

وصرح لوكساز جاسينا، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “الحدود الوحيدة التي تحمي حدود اتفاقية شنغن هي الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، ونحن نتولى حماية الحدود نيابة عن ألمانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي. نحن لسنا ضد المهاجرين المساكين الذين خدعتهم بيلاروسيا، بل ضد الانتهاكات التي تقترفها بيلاروسيا، وهذه حدودنا ومن حقنا أن نحميها”.

وأكد لوکساز جاسینا على أن كل الحدود مغلقة “وحدودنا مغلقة في وجه الهجرة غير الشرعية لكي لا نسمح لأي شخص باجتيازها بصورة غير قانونية. لن نسمح لهم. عندما يأتي أحدهم إلى بابك بصورة غير قانونية عليك أن تغلق الباب ونحن نفعل هذا. على من يأتي إلى حدودنا أن يأتي بطريقة قانونية. الحدود مغلقة ولن نسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين”.

وأضاف جاسینا أن “المتواجدين على الحدود دفعوا من جانب بيلاروسيا في هجمة منظمة وقد شجعت حكومة بيلاروسيا أولئك المهاجرين على التوجه إلى حدودنا”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أكد أنهم على تواصل مباشر مع المهاجرين العالقين لتسييرعودتهم إلى البلاد، محذراً إياهم من “الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر، وتعرض حياتهم وأمنهم للخطر”.

وقال الصحاف لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (10 تشرين الثاني 2021)، إن “وزارة الخارجية العراقية ترأست لجنة وطنية بشأن موضوع المهاجرين واللاجئين العراقيين، الذي تصاعد الحديث عنه في الآونة الأخيرة”.

وأضاف أن “وزارة الخارجية عبرت عن رؤيتها بشكل واضح حول العودة الطوعية للاجئين العراقيين، ولسنا مع العودة القسرية، ولهذا الشأن أجرينا حوارات ولقاءات مع العديد من الأطراف من مختلف البلدان، وأوضحنا وأكدنا لهم وجهة النظر العراقية، نحن لسنا مع العودة القسرية للاجئين والمهاجرين العراقيين لكن مؤخراً ظهرت تحديات جديدة بالنسبة لموضوع المهاجرين العراقيين واتضح ان اعداداً كبيرة منهم وقعوا في شراك شبكات الاتجار بالبشر، ما دعا بالعديد من الدول الأوروبية لتطبيق اجراءات أمنية وقانونية صارمة على هؤلاء الأفراد”.