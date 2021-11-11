مجلس الأمن يتحرك بشأن أزمة المهاجرين على الحدود البولندية

طلبت إستونيا وفرنسا وإيرلندا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

ويفترض أن يُعقد بعد ظهر اليوم الخميس، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد خلف أبوب مغلقة، في وقت لا تزال التوترات تتصاعد بين بولندا وبيلاروسيا المدعومة من روسيا والتي اتّهمتها وارسو الأربعاء بممارسة “إرهاب الدولة”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن “هذه الأوضاع يجب ألا تستغل لغايات سياسية وألا تتحول إلى مصدر للتوتر بين الدول”.

وتابع دوجاريك “يتابع الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) باهتمام الأوضاع عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا”.

وأشار إلى أن غوتيريس يجدد التأكيد على “أهمية معالجة قضايا الهجرة واللاجئين بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي”.

وكان ماكي قال خلال لقاء مع نظيره الروسي “في ضوء الجولة الخامسة من العقوبات التي يتحدثون عنها في الغرب، الذريعة المستخدمة هذه المرة هي أزمة الهجرة التي افتعلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي تتشارك حدودا مع بيلاروسيا” داعيا إلى “رد مشترك” مع موسكو.

وأضاف ماكي إنه يأمل في “تعزيز العمل” مع روسيا، حليفته الرئيسية، خصوصا “رد مشترك” على “الأعمال غير الودية” التي تستهدف بيلاروسيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مينسك وموسكو “عززتا تعاونهما بشكل فعال لمواجهة حملة ضد بيلاروسيا شنتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في المنظمات الدولية”.

واتهم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي الأربعاء الغرب بـ”افتعال” أزمة الهجرة على الحدود البولندية لفرض عقوبات جديدة على مينسك.

فيما اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء أن بيلاروسيا تمارس “إرهاب الدولة” في هذه الأزمة. وهناك آلاف المهاجرين الراغبين في دخول بولندا عالقون حاليا على الحدود مع بيلاروسيا.

وانتشر الجنود على الجانبين ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد.