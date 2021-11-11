مفوضية الانتخابات: نحو 720 ألف ورقة اقتراع باطلة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود نحو 720 ألف ورقة اقتراع باطلة، خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وقال عضو دائرة اعلام المفوضية المستقلة للانتخابات عماد جميل، إن “نحو 720 الف ورقة اقتراع باطلة للمواطنين كانت في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي”.

وأوضح جميل أن “أوراق الاقتراع الباطلة ظهرت بها أكثر من تأشيرة، وتم تدقيقها من قبل مفوضية الانتخابات”.

وعزا الخبير الانتخابي وليد الزيدي “ارتفاع عدد أوراق الاقتراع الباطلة إلى حصول تثقيف خاطئ للناخبين بأنهم (إذا لم يختاروا مرشحا وليس لديهم مرشح يقتنعون به فليبطلوا الورقة بداعي عدم استغلالها من قبل الآخرين)، فضلا عن فرق القراءة البشرية والالكترونية لورقة الاقتراع، إذ تقرأ الأولى أنَّ هناك اشارة تصويت بناءً على نية الناخب المتجهة بوضوح إلى المرشح، في حين أنَّ انحراف الختم السري عن الرقم أو الاسم أو المربع المخصص لذلك؛ يعد الورقة باطلة”.

وتابع الخبير الزيدي، أنَّ “جزءاً من السبب يتحمله الناخب وثقافته والذي يعد ورقة الناخب اعتيادية فيضع أكثر من إشارة لمرشح ويشطبها كيفما يشاء، في حين أنَّ هذا يؤدي إلى إبطال الورقة، فضلاً عن أسباب أخرى تعود إلى وجود خلل ببعض الأجهزة الإلكترونية، وباعتراف المفوضية”، وعد أنَّ “عدد الاوراق الباطلة مرتفع جداً نسبة إلى عدد المصوتين الذين بلغ عددهم 9 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية”.

من جانبه، قال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داوود سلمان: إنَّ “المفوضية أرسلت الوجبة الأخيرة من الإجابات على الطعون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية”.

وأضاف سلمان، أنَّ “المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها”، مشيراً إلى أنَّ “عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها”.

وأوضح أنَّ “المفوضية ستعلن مع النتائج عدد الأوراق الباطلة وعدد المصوتين من النساء والرجال، تطبيقاً لقانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020”.