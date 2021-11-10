نوفمبر 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

باكستان تعلن رغبتها في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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باكستان تعلن رغبتها في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان

أكد السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، يوم الاربعاء، رغبة بلاده في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في مدينة أربيل.

وخلال اللقاء بين الطرفين وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم، “نقل السفير الباكستاني لرئيس حكومة إقليم كوردستان تحيات وتقدير القيادة الباكستانية، وأعرب عن رغبة بلاده في بناء علاقات شاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والتبادل التجاري والزمالات الدراسية لطلبة إقليم كوردستان في الجامعات الباكستانية”.

كذلك، ثمّن السفير الباكستاني التنمية وإعادة الإعمار والموقع المهم لإقليم كوردستان باعتباره عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني “استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات مع باكستان، وتطرق إلى برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان في مجالات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين”.

كما جرى في اللقاء التباحث حول فرص العمل والتنسيق بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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