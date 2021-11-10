حكومة إقليم كوردستان: ظاهرة الهجرة طبيعية وعالمية ونعمل على معالجتها

وصف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الأربعاء ظاهرة الهجرة بأنها “طبيعية، وعالمية”، ولا تقتصر على الإقليم وحسب، معلنا أن الحكومة قررت تشكيل لجنة يقع على عاتقها تشخيص العوامل والأسباب المؤدية لهجرة الشباب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الاقليم سفين دزيي عقب اجتماع لوزير الداخلية ريبر أحمد مع الوزراء المعنيين، ورؤساء الحكومات المحلية، ومسؤولي الإدارات الذاتية المستقلة للتباحث حول ظاهرة هجرة الشباب إلى خارج البلاد.

وقال عادل خلال المؤتمر، “بتوجيه من رئيس الحكومة اجتمعت اليوم الجهات المعنية الرسمية برئاسة وزير الداخلية للتباحث حول أوضاع المهاجرين إلى بيلاروس، و بولندا وعدد من البلدان الأوربية”، مبينا أن حكومة الإقليم منذ مدة تتابع هذا الموضوع على مستوى العراق وبلدان الخارج.

وأضاف ان “ظاهرة الهجرة طبيعية وعالمية، وقد اجتاحت بلدان الشرق والأوسط من ضمنها الاقليم والعراق، وإذا ما قارنا بين الاقليم وبلدان المنطقة، فإن الوضع هنا افضل بكثير”.

وأعرب عادل عن أسفه لتسييس ملف الهجرة في كوردستان، قائلا: هناك من يريد جعل موضوعة الهجرة بانها مسألة سياسية ولتحقيق مكاسب منها، مشددا على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات وستتعامل مع ظاهرة الهجرة بكل مسؤولية.

ونوه إلى تراجع نسبة المهاجرين في الإقليم مقارنة عن السنوات السابقة، مردفا بالقول: إن الحكومة تعكف على إجراء دراسة لعوامل، وأسباب الهجرة إضافة إلى تشكيل لجنة يقع على عاتقها تقديم مقترحات بهذا الإطار إلى الحكومة.

بدوره قال دزيي في المؤتمر: للأسف هناك من يتاجر بالسياسة والإنسان في كوردستان للاساءة الى سمعة الاقليم، مؤكدا أنه كانت هناك ثلاث رحلات اسبوعية رسمية من العراق باتجاه بلاروس وبشكل رسمي، وتم ايقافها.

وأعتبر مشاهد المهاجرين في حدود بيلاروس أنها “كارثة، قائلا: نحن على اتصال مع القنصل البولندي في الإقليم وممثل الاقليم في بولندا.

ولفت المسؤول الحكومي في الإقليم إلى أنه هناك لغاية الان هناك جثتان لمهاجرين ونحاول اعادتهما للاقليم، مردفا بالقول: هناك حالة لامرأة ولدت بتوأم وقامت المستشفى باحتجاز الطفلين وتهدد بتسليمهما لدار الايتام ان لم يتم دفع تكاليف المستشفى.

كما أشار إلى أن وجود حزب العمال الكوردستاني في الشريط الحدود في دهوك ومنطقة “رابرين” اثر على زيادة الهجرة في الاقليم بسبب قرب هذه المناطق من مقرات الحزب، وعدم وجود مشاريع استثمارية فيها لان المستثمرين يخافون الاستثمار في تلك المناطق.

وأكد أن هناك مافيات وعصابات تتاجر بموضوع الهجرة في اقليم كوردستان، داعيا المواطنين الى عدم تسليم مصريهم للمافيات والمهربين، قائلا ان: شعبنا بات ضحية لهؤلاء المهربين.

وتابع دزيي بالقول: نتواصل مع الحكومة العراقية بهدف اعادة المهاجرين الا اننا بالضد من العودة القسرية باي شكل من الاشكال.