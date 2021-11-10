إقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و 852 حالة شفاء جديدة من كوفيد- 19

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2021/11/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 623، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:

. الفحوصات: (5773 فحصاً جديداً)

• (2982) اربيل

• (821) السليمانية

• (1760) دهوك

• (46) حلبجة

• (15) كرميان

• (149) رابرين

. الاصابات: (442 اصابة جديدة)

• (148) اربيل

• (53) السليمانية

• (201) دهوك

• (11) حلبجة

• (0) كرميان

• (29) رابرين

. الشفاء: (852 حالة شفاء جديدة)

• (250) اربيل

• (148) السليمانية

• (376) دهوك

• (19) حلبجة

• (31) كرميان

• (28) رابرين

. الوفيات: (11 حالة وفاة)

• (4) اربيل

• (3) السليمانية

• (4) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين