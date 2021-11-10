إقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و 852 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2021/11/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 623، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:
. الفحوصات: (5773 فحصاً جديداً)
• (2982) اربيل
• (821) السليمانية
• (1760) دهوك
• (46) حلبجة
• (15) كرميان
• (149) رابرين
. الاصابات: (442 اصابة جديدة)
• (148) اربيل
• (53) السليمانية
• (201) دهوك
• (11) حلبجة
• (0) كرميان
• (29) رابرين
. الشفاء: (852 حالة شفاء جديدة)
• (250) اربيل
• (148) السليمانية
• (376) دهوك
• (19) حلبجة
• (31) كرميان
• (28) رابرين
. الوفيات: (11 حالة وفاة)
• (4) اربيل
• (3) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين