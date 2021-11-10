نوفمبر 11, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و 852 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
40 مشاهدات

إقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و 852 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2021/11/10، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 623، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الفائتة كان كالتالي:

. الفحوصات: (5773 فحصاً جديداً)
• (2982) اربيل
• (821) السليمانية
• (1760) دهوك
• (46) حلبجة
• (15) كرميان
• (149) رابرين

. الاصابات: (442 اصابة جديدة)
• (148) اربيل
• (53) السليمانية
• (201) دهوك
• (11) حلبجة
• (0) كرميان
• (29) رابرين

. الشفاء: (852 حالة شفاء جديدة)
• (250) اربيل
• (148) السليمانية
• (376) دهوك
• (19) حلبجة
• (31) كرميان
• (28) رابرين

. الوفيات: (11 حالة وفاة)
• (4) اربيل
• (3) السليمانية
• (4) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi