صور.. البرد القارس يحاصر المهاجرين الكورد على الحدود الاوروبية

بقي آلاف المهاجرين الكورد عالقون بين قريتي بروزكي البيلاروسية كوزنيجاي البولندية، بعد فشلهم في عبور الحدود الى داخل الأراضي الأوروبية.

وينتظر هؤلاء اللاجئون الوصول الى بر الأمان، لكن قيام بولندا بنشر عدد كبير من الجنود على حدودها يصعبّ الطريق أمام أولئك اللاجئين.

البرد القارس أحد المشاكل التي تواجه المهاجرين العالقين على بين بيلاروسيا وبولندا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة في تلك المناطق الى 6 درجات تحت الصفر.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 4100 مهاجر انتقلوا من بيلاروسيا الى ليتوانيا، منذ بداية العام، غالبيتهم من إقليم كوردستان والعراق.

كما حاول 26 ألف شخص منذ آب الماضي، العبور الى بولندا بطريقة “غير شرعية” بعد تشديد المراقبة على الحدود الليتوانية.

الصور: وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)

