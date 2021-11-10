محلل: زعماء سياسيون مهددون بهجمات الطائرات المسيرة

أكد المحلل السياسي مناف الموسوي، أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعد «إرهاباً سياسياً» ويأتي ضمن تصعيد خطير نتج عن مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات وكاد أن يؤدي الى منزلق خطير جداً يهدد سلامة العراق.

وأوضح الموسوي لـ (باسنيوز)، أن «الهجوم على منزل الكاظمي فتح مرحلة جديدة من التهديدات، واليوم هناك زعماء سياسيون آخرون مهددون بهجمات عبر الطائرات المسيرة على غرار الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء».

مبيناً بأن «هذه التهديدات والأعمال الإرهابية يمكن أن تسبب انزلاقاً كبيراً في الساحة العراقية وتؤدي إلى تبعات وخيمة قد لا يتمكن أحد من السيطرة عليها».