اعتقال المستشار العسكري لتنظيم داعش فى نينوى

اطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي ،الأربعاء ، بالمستشار العسكري في داعش لما يسمى بولاية نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، “تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادماً من أحدى دول الجوار”.

واضافت،انه “تم تدوين اقواله اصولياً واعترف بقيادته للارهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية ابان عمليات التحرير كما تدرج بعدة مناصب ادارية ومالية في عصابات داعش اهمها اميراً لاحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة فضلا عن منصب المسؤول المالي لذات الولاية”.

ولفت البيان، الى انه “تمت إحالته الى الجهات القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.