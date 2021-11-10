الخطوط الجوية العراقية: سنمنع المواطن من السفر في هذه الحالة

اتخذت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، جميع الاجراءات للمباشرة بإلزام جميع المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح، اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الشركة وليد الدلفي في تصريحات للصحيفة الرسمية، إن “الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باعتماد بطاقة اللقاح الدولي على متن الطائرات التابعة لها، بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي، إذ الزمت جميع المسافرين العراقيين الى خارج العراق، ابتداء من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد- 19، الى جانب جلب فحص “بي سي ار” بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة من موعد السفر”.

واضاف انه “في حال عدم اظهار الشهادة الدولية للتلقيح او جلب الفحص، سيمنع المواطن من السفر على متن طائرات الناقل الوطني”، منوها بأنه “في حال وجود أي مستجد بحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستباشر الشركة بإعلام المواطنين بأي تغيير في الاجراءات”.