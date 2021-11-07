نوفمبر 07, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الخارجية الأمريكية: محاولة اغتيال الكاظمي “استهدفت صميم الدولة العراقية”

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فى :أخبار عــامة
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الخارجية الأمريكية: محاولة اغتيال الكاظمي “استهدفت صميم الدولة العراقية”

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس ان محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “استهدفت صميم الدولة العراقية”.

وقال نيد برايس، في بيان “شعرنا بارتياح عندما علمنا أنّ رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدّة، استهدف صميم الدولة العراقية”.

واكد أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، مشيرا إلى ان واشنطن عرضت المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم.

واستهدفت طائرة مسيّرة مفخّخة فجر اليوم الأحد، مقرّ إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ووقع الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد توتّرات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة.

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