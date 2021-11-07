قطر: محاولة اغتيال الكاظمي عمل إرهابي ونشدد على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها

أدانت وزارة الخارجية القطرية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واعتبرت الخارجية القطرية المحاولة “عملاً إرهابياً” مشددة على “ضرورة ملاحقة الضالعين فيها”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد نجا من محاولة اغتيال بهجوم عبر طائرات مسيرة مفخخة فجر اليوم الأحد على منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية، ان ثلاث طائرات هاجمت منزل الكاظمي واسقاط أثنتين منها بإطلاق النار عليها” مؤكدة، ان “الكاظمي لم يصب بأذى لكن عدد من أفراد حمايته الشخصية تعرضوا للإصابة وهم يتلقون العلاج”.

ولفتت الداخلية الى ان “الطائرات المسيرة المهاجمة كانت مختلفة الأحجام” مبينة ان “التحقيقات جارية وعملية الوصول الى الجناة ليست صعبة”.