العبادي محذراً من خلط الأوراق باستهداف المتظاهرين والكاظمي: لسنا في ساحة قتال

حذر رئيس المجلس القيادي في تحالف قوى الدولة الوطنية، حيدر العبادي من “خلط الأوراق” بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العبادي في تغريدة على تويتر:”أدين الإعتداء المشبوه الذي استهدف الكاظمي، وأدعو للحذر من خلط الأوراق؛ بالامس قتل المتظاهرين السلميين واليوم استهداف رئيس الوزراء، لسنا في ساحة قتال يا سادة!! المرحلة حرجة، واليقظة وضبط النفس ضرورة، والحوار والتفاهم والتضامن غدت قضايا وجودية للدولة.. حمى الله العراق وأهله”.