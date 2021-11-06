رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني للشيوعي الكوردستاني

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني، بمناسبة إعادة انتخابه ونجاح مؤتمر الحزب.

الرئيس بارزاني قال في الرسالة التي وجهها إلى د. كاوه محمود: «بمناسبة إعادة انتخابكم سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني ونجاح المؤتمر السابع لحزبكم، أتقدم بأحر التهاني لكم ولقيادة وأعضاء وأنصار حزبكم، آملاً لكم النجاح».

وأضاف الزعيم الكوردي «وإلى جانب تقديري لنضال وتضحيات حزبكم، آمل لكم مشاركة فاعلة أكثر في الحياة السياسية لشعبنا وتطوير العملية السياسية في إقليم كوردستان».