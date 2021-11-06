نوفمبر 06, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني للشيوعي الكوردستاني

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فى :أخبار عــامة
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رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني للشيوعي الكوردستاني

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني، بمناسبة إعادة انتخابه ونجاح مؤتمر الحزب.

الرئيس بارزاني قال في الرسالة التي وجهها إلى د. كاوه محمود: «بمناسبة إعادة انتخابكم سكرتيراً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني ونجاح المؤتمر السابع لحزبكم، أتقدم بأحر التهاني لكم ولقيادة وأعضاء وأنصار حزبكم، آملاً لكم النجاح».

وأضاف الزعيم الكوردي «وإلى جانب تقديري لنضال وتضحيات حزبكم، آمل لكم مشاركة فاعلة أكثر في الحياة السياسية لشعبنا وتطوير العملية السياسية في إقليم كوردستان».

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