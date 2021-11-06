كوردستان.. 17 وفاة و400 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيلها 17 وفاة و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5042 فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف 400 مصابا جديدا.

واشار البيان الى ان 916 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها، مؤكدة وفاة 17 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في اقليم كوردستان بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة 3393907 فحصا في جميع مناطق الاقليم اسفرت عن اكتشاف 365309 مصابين تعافى منهم 349174 مصابا وبقي 9600 مصابا تحت العناية الطبية وتأكد وفاة 6535 مصابا في جميع مناطق الاقليم في جميع مناطق الاقليم.