الحكومة العراقية تغلق قنصليتي بيلاروسيا في بغداد واربيل.. فيديو

قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، اغلاق قنصليتي بيلاروسيا في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال القنصل الفخري لبيلاروسيا في اربيل فؤاد مامند، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن “السفير البيلاروسي في العراق، والمقيم في انقرة ابلغه، اليوم، باغلاق القنصلية في اربيل بقرار من الحكومة العراقية”.

وأضاف أن “الحكومة قررت أيضاً اغلاق القنصلية الفخرية لبيلاروسيا في العاصمة بغداد”، مبيناً أن “القرار تم الابلاغ به من قبل السفير العراقي في انقرة”.

وعزا مامند سبب القرار الى “زيادة هجرة العراقيين الى اوروبا عبر بيلاروسيا”.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو تنشره ادناه، يظهر انزال العلم البيلاروسي من قنصلية بيلاروسيا الفخرية في اربيل.

ويحاول مئات اللاجئين العراقيين عبور حدود بيلاروسيا للتوجه إلى دول الاتحاد الاوروبي.

وواجه هؤلاء اللاجئين رفض استقبالهم مع تعامل عنيف من قبل قوات الحدود البيلاروسية، ما اثار ضجة كبيرة خصوصاً بعد وفاة عدد منهم، وسط مشاهد “حرق الملابس” طلبا للدفء.

وشدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال استقباله، الاثنين الماضي، السفير البلاروسي لدى العراق فيكتور ريباك، ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار الابعاد الانسانية وحماية الاطفال والنساء المهاجرين إلى اوروبا.

كما حذرت مؤسسة “لوتكه” لشؤون اللاجئين في وقت سابق، المواطنين في إقليم كوردستان والعراق كافة من استخدام الأراضي البيلاروسية للوصول إلى الدول الأوروبية، مؤكدة أن الوضع يزداد خطورة بسبب برودة الطقس هناك.