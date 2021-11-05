بعد الصدريين والمالكي.. العامري يستقبل وفد الحزب الديمقراطي برئاسة زيباري

استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري يوم الجمعة، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب العامري؛ انه “جرى خلال اللقاء بحث التحالفات السياسية المقبلة والأوضاع السياسية الراهنة لاسيما ملف تزوير الانتخابات النيابية والغليان الشعبي المتمثل بالمظاهرات الغاضبة الرافضة لعملية سرقة الاصوات والتلاعب بها”.

واستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق من اليوم الوفد الكوردي برئاسة زيباري، كما كان الوفد المفاوض للكتلة الصدرية، برئاسة حسن العذاري، قد استقبل صباح اليوم، وفد الديمقراطي الكوردستاني، في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد.

ووصل وفد كوردي برئاسة هوشيار زيباري إلى العاصمة بغداد أمس الخميس، لتهدئة الاوضاع والتحاور بين الاحزاب السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب تصريح سابق لعضو الحزب الديمقراطي ميادة النجار.

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً.