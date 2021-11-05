المكتب السياسي للوطني الكوردستاني يصادق على قرار طرد لاهور جنكي وعدد من القيادات من صفوف الحزب

كان قد اصدره رئيس الحزب بافل طالباني

صادق المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، على القرارات الأخيرة التي كان قد اتخذها رئيس الحزب بافل طالباني ، والخاصة بطرد عدد من قياديي الحزب ، من بينهم الرئيس المشارك لاهور جنكي ، من صفوف الحزب.

وكان جنكي يشغل منصب الرئيس المشارك للوطني الكوردستاني، إلى جانب بافل طالباني، قبل أن تدب الخلافات بينهما على خلفية اتهامات من بافل لـ لاهور بمحاولات اغتيال بدس السم.

وسائل اعلام الحزب نشرت ، اليوم الجمعة ، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، صادق بالاجماع على القرارات الأخيرة التي كان قد اتخذها رئيس الحزب بافل طالباني.

وكان بافل طالباني قرر ، بالإضافة لـ لاهور جنكي طرد كل من الأعضاء البارزين في صفوف الحزب آراس جنكي وآلا طالباني وشادمان ملا حسن وژينو محمد، من صفوف الحزب.

وتفجرت الخلافات الحادة بين الجانبين منذ أن اتهم بافل طالباني في يوليو/ تموز الماضي ابن عمه لاهور جنكي بمحاولة اغتياله من خلال دس السم.

كان بافل طالباني قد سحب في 17 يوليو/ تموز جميع صلاحيات لاهور.

ومؤخراً أعلن ملا بختيار وحسن نوري، وكلاهما قياديان بارزان في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نجاتهما من محاولة اغتيال بالسم بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيهما لمادة سمية.

وسبق أن قال بافل طالباني، الابن البكر للرئيس العراقي الراحل والأمين العام السابق للحزب جلال طالباني، إن لاهور استغل سلطات الحزب ومؤسساته للتضييق على المواطنين فضلاً عن عمليات التهريب وتشكيل عصابات وترهيب السكان ونشر الفوضى بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض العديد من كبار قادة الاتحاد الوطني الكوردستاني للتسمم مؤخراً ، ملف لايزال غامضاً حتى الآن، مع تعمق الشقاق الداخلي في أعلى مراتب الحزب.

ومع تطور الأحداث، هرع المزيد من قادة الحزب الكوردي إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، وفي بعض الحالات للعلاج.