الديمقراطي الكردستاني: ناقشنا مع الصدريين شكل الحكومة المقبلة ومهامها وبناء دولة قوية

ناقش وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد شكل الحكومة المقبلة وآليات تشكيلها.

وقال القيادي في الحزب شيرزاد قاسم انه تم الاتفاق على ان تكون تلك الحكومة قوية تستفيد من الاخطاء السابقة وان لا تدع مجالا لاي عمل طائفي كما حدث في محافظة ديالى وتعمل بعيدا عن التأثيرات الخارجية وتكون مثالا في منطقة الشرق الوسط، وان ذلك ما طرحه زعيم التيار وكان الوفد متفقا عليه.

واضاف انه لم يتم التطرق في اللقاء الى تحالفات الكتل وان هذا الموضوع سابق لاوانه، مبينا ان لقاءات اخرى سيجريها الوفد مع الاطار التنسيقي سواء منفردة او مجتمعة مع دولة القانون وجميع الكتل الاخرى لاستطلاع ومعرفة الاراء وتقارب وجهات النظر، موضحا ان الحزب قريب من الساحة العراقية السياسية بشكل عام ومع الكتلة الصدرية لدية علاقات وثيقة خصوصا وهي فائزة باكثر المقاعد في الانتخابات الاخيرة.