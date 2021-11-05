الزراعة الاتحادية بصدد اتخاذ قرار بشأن المنتج المحلي في اقليم كردستان

اعتمدت وزارة الزراعة، الجمعة، آلية جديدة تخص المنتج المحلي في إقليم كردستان، متخذة خطوات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي إن “وزارة الزراعة أقامت معرضا في أربيل يشمل جميع منتجات الدواجن من بيض المائدة ودجاج اللحم والمحاصيل الزراعية الموجودة في الإقليم”، مبينا أن “المعرض شارك فيه أكثر من 50 شركة بين الإقليم والوسط والجنوب”.

وأضاف النايف، أن”الهدف من المعرض التعرف على المنتج المحلي في الإقليم وعزله عن المستورد والمهرب”، مشيرا الى أن”الوزارة تعمل على التكامل الاقتصادي بين المحافظات بمعنى أن تكون محاصيل البصرة في كل المحافظات ومحاصيل أربيل كذلك وغيرها من المحافظات للحد من التهريب”.

وأكد، أن “الوزارة تعمل على آلية جديدة وهي أن تقوم بنقل المنتج المحلي من الإقليم الى باقي المحافظات بدلا من التجار حتى لا يؤثر على المنتج المحلي”، لافتا الى أن”الإقليم لديه منتج محلي”.

وبين النايف، أن”الوزارة تعمل على فرز المنتج المحلي عن المهرب وطرح المنتج المحلي في جميع محافظات العراق من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصا بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم”.