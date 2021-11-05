اقليم كوردستان يسجل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.



وقالت الوزارة في بيان ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

١. الفحوصات: ( ٦٦٨١ فحصا جديدا)

• ( ٣٤٣٨) اربيل

• ( ٨٢٢) السليمانية

• ( ١٩٧٦) دهوك

• ( ٩٣) حلبجة

• ( ١٧٤) كرميان

• ( ١٧٨) رابرين

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٢. الاصابات: ( ٥٩١ اصابة جديدة)

• ( ٢٢٠) اربيل

• ( ٧٠) السليمانية

• ( ١٩٥) دهوك

• ( ١٦) حلبجة

• ( ٢٧) كرميان

• ( ٦٣) رابرين

٣. الشفاء: ( ٩٦٠ حالة شفاء)

• ( ٤٠٠) اربيل

• ( ٢٨٨) السليمانية

• ( ١٨٤) دهوك

• ( ٢٩) حلبجة

• ( ١٧) كرميان

• ( ٤٢) رابرين

٤. الوفيات: ( ١٥ حالة وفاة)

• ( ٧) اربيل

• ( ٣) السليمانية

• ( ٥) دهوك