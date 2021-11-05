صحة السليمانية تتخذ إجراءً جديداً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أعلنت دائرة الصحة العامة بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، زيادة عدد فرق تلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت المديرية في بيان، اليوم أن “أبواب المراكز المخصصة للتلقيح ستكون مفتوحة أمام المواطنين من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الرابعة عصرا، وإضافة مراكز جديدة في المحافظة”.

وأضافت أن “المراكز الموجودة فعلياً في المحافظة والتي يستطيع المواطنون مراجعتها يوميا هي (مركز في مديرية صحة السليمانية، مركز في معمل سجائر السليمانية، مركز في جامعة السليمانية، مركز في مركز صحي سروري، ومركز في مركز خبات الصحي، ومركز في مركز باب كركر الصحي، ومركز في مستشفى الدكتور علي كمال، ومركز في مركز الشهيد كلاكن الصحي، ومركز في مركز كاريزي الصحي)”.

وأشارت صحة السليمانية، إلى أن “للمديرية العامة لصحة المحافظة، مراكز جوالة يومية، وسيكون مقرها أمام منطقة سرا، وأخرى في شارع سالم”.