العراق.. حالات الشفاء تتجاوز الاصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الجمعة 2021/11/5، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان انها سجلت 1156 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات الشفاء بلغت 1871، مبينة ان عدد الوفيات المسجلة بلغ 26 شخصا وان 101546 تلقوا اللقاحات المضادة للجائحة خلال 24 ساعة، فيما بلغ العدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا التطعيم بلقاحات كوفيد-19، 6173633 مواطنا.

ادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي والتلقيحي كما نشرته الوزارة.