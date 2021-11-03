مسرور بارزاني: نحاول إيجاد أسواق أجنبية لمنتجاتنا المحلية

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، المعرض الأول للزراعة والإنتاج الحيواني في أربيل ، بإشراف كل من وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان على هامش مراسم الافتتاح، إن التنسيق المشترك بداية جيدة جداً لتطوير القطاع الزراعي على مستوى العراق عامة.

وأضاف : “نحن هنا اليوم نشارك في هذا المعرض المشترك بين وزارتي زراعة إقليم كوردستان والزراعة الاتحادية ، وهذا التنسيق المشترك بداية جيدة للغاية لتطوير القطاع الزراعي على مستوى العراق بأسره”.

ووجّه رئيس الحكومة شكره لوزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ووزير الزراعة في العراق الاتحادي على دعم هذا المعرض.

وأشار إلى أن المعرض سيكون مبادرة لترسيخ التعاون بين فلاحي ومزارعي إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق، وقال إن هذه الخطوة تمثل جزءاً من جدول أعمال حكومة إقليم كوردستان والذي يهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات لإقليم كوردستان والعراق.

وأكد رئيس الحكومة : “إذا استمر هذا التنسيق، فبوسعنا تقديم المزيد من الدعم للقطاع الزراعي، بما يجعلنا نرسل المنتجات المحلية إلى أماكن أخرى وليس فقط لسد احتياجاتنا واحتياجات العراق”.

وبيّن أن إقليم كوردستان دعا مراراً إلى تمهيد الطريق لتسويق منتجات كوردستان في باقي مناطق العراق ، وأردف: “في كل زياراتنا الخارجية، نحاول ايجاد أسواق أجنبية لمنتجاتنا المحلية”.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بالتقدم الذي شاهده في معرض الزراعة والإنتاج الحيواني، وتمنى استمرار النجاح، وأبدى دعم حكومة الإقليم للقائمين عليه.