حكومة إقليم كوردستان سلّمت “یونیتاد” آلاف الأدلة على جرائم داعش خلال عامين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، كريستيان ريتشر المستشار الخاص والرئيس الجديد لفريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (یونیتاد).

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الحكومة الرئيس الجديد لـ (یونیتاد) على تسلّم منصبه وتمنى له التوفيق في مهامه، مشدداً على أهمية دور یونیتاد في دعم جهود حكومة إقليم كوردستان لمحاكمة مجرمي داعش.

وشكر الرئيس الجديد لفريق (يونيتاد) الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تعاونها وتنسيقها مع فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش.

وتمت الإشارة في الاجتماع إلى أن حكومة إقليم كوردستان سلمت لفريق (یونیتاد) في العامين الماضيين آلاف الأدلة على جرائم إرهابيي داعش ، وستواصل التنسيق اللازم مع الفريق بهذا الصدد.

كذلك تباحث الجانبان حول الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمحاكمة مجرمي داعش وأرشفة جرائمهم ورقمنتها، وسبل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.