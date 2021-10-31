نيجيرفان بارزاني: على البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي التعاون على مواجهة داعش

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان على البيشمركة، الجيش العراقي، والتحالف الدولي التعاون على مواجهة داعش في العراق.

جاء ذلك في تعليق رئيس إقليم كوردستان على تعرّض عناصر من تنظيم داعش لعناصر بيشمركة في بلدة التون كوبري (بردي) بكركوك، أمس، وإطلاق النار عليهم.

وقال بارزاني، في بيان، اليوم الأحد (31 تشرين الأول 2021)، إن داعش ما زال يمثل خطراً حقيقياً، ويهدد أمن واستقرار البلد”.

ووجه بارزاني تعازيه لـ “العوائل الكريمة وذوي الشهيدين خالد حميد هياس وآكو كريم قادر، من اللواء 10 مشاة لوزارة البيشمركة” اللذان سقطا ضحية للهجوم.

رئيس إقليم كوردستان أكد على أنه “يجب أن نواجه داعش ونتصدى له بإرادة وقبضة من حديد من خلال التنسيق بين البيشمركة، الجيش العراقي، والقوات الأمنية ودعم التحالف الدولي لحين القضاء على التنظيم نهائياً”.

وتعرّض عناصر من تنظيم داعش، ليل أمس السبت، لعناصر من قوات البيشمركة واطلقوا النار عليهم، في بلدة التوان كوبري (بردي) ما تسبّب بحدوث المواجهات بين الطرفين، واستشهاد عنصرين من قوات البيشمركة.