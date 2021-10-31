مسرور بارزاني يوافق على صرف المستحقات المالية لجملة من المشاريع

وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على صرف المستحقات المالية لشركة (أوهيتان) لتنفيذ جملة من المشاريع.

وجاء في كتاب يحمل توقيع د. أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن رئيس الحكومة وافق على صرف المستحقات المالية لشركة (أوهيتان) وفق ما يلي:

1 – تخصيص وصرف مليون و300 ألف دولار شهرياً بشكل نقدي للشركة المذكورة.

2 – تخصيص وصرف مليار و500 مليون دينار شهرياً للمشاريع التي تم التوقيع عليها بالدينار.

3 – بشرط بدء العمل بأسرع وقت في مشروع مياه دربنديخان وإتمامه والاستمرار في مشروع مياه قضاء صلاح الدين، يتم صرف المبالغ المذكورة وفق الموازنة والجدول المذكور في الكتاب.