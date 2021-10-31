أكتوبر 31, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الصدر يؤشر تدخلات إقليمية “مؤكدة” ويعتبرها “إهانة” للعراق

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فى :أخبار عــامة
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الصدر يؤشر تدخلات إقليمية “مؤكدة” ويعتبرها “إهانة” للعراق

أشّر زعيم التيار الصدري، تدخلات إقليمية مؤكدة بالشأن الداخلي العراقي، عاداً إياها “إهانة” للعراق وشعبه.

وقال الصدر في تغريدة له، “تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه، ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فورا”.

واضاف، “كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية.. فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته”.

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