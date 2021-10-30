الديمقراطي الكردستاني: لا تغيير في أي من تنظيمات حزبنا في السليمانية

نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، صحة مزاعم نشرتها مواقع وصفحات عبر مواقع التواصل حول إجراء تغييرات في تنظيمات وأجهزة الحزب بمحافظة السليمانية وبعض المناطق الأخرى.

وقال محمود محمد في توضيح: «منذ أيام تتناقل مواقع وصفحات معروفة خبراً بعيداً عن الحقيقة حول تغييرات وتبديلات بين مسؤولي أجهزة وتنظيمات حزبنا في محافظة السليمانية وبعض المناطق الأخرى».

وأضاف «نؤكد عبر هذا التوضيح أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وحتى الآن لم يصدر قرار بأي تغيير، وعلى تلك المواقع والصفحات تحري الحقيقة وعدم نشر أخبار بعيدة عن الصحة».