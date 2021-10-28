مسرور بارزاني يؤكد على دعم نازحي سنجار للعودة إلى مناطقهم

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة دعم نازحي سنجار وتوفير سبل عودتهم إلى مناطقهم سكناهم.

وذكر اعلام حكومة الاقليم في بيان، ان بارزاني استقبل وفداً رفيع المستوى من منظمة LDS الخيرية الأمريكية، في مكتبه بأربيل، وأشاد بالمشاريع المشتركة التي نفذتها المنظمة بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، لمساعدة النازحين واللاجئين والفقراء ومحدودي الدخل في كوردستان طيلة السنوات القليلة الماضية.

بدوره أثنى وفد المنظمة الامريكية على إقليم كوردستان، الذي ما يزال يحتضن أكثر من مليون نازح ولاجئ من مختلف المكونات، على الرغم من الوضع الاقتصادي العصيب.

وفي موضوع آخر من اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مساعدة نازحي سنجار وتوفير الأرضية المناسبة لهم للعودة إلى ديارهم.