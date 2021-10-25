رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفيري كندا والهند لدى العراق ويبحث معهما تعزيز العلاقات وفرص الاستثمار

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، صباح اليوم الاثنين ، سفير كندا في العراق أولريك شانون بمناسبة انتهاء مهام عمله ، كما استقبل السفير الهندي لدى العراق براشانت بايس ، في لقاءين منفصلين.

نيجيرفان بارزاني اثنى خلال اللقاء مع السفير الكندي في العراق والذي حضره مسؤول مكتب السفارة الكندية في أربيل ، على أعمال وجهود السفير في مجال تقوية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان آملاً الموفقية له في مهامه الجديدة.

من جانبه ، أكد السفير الكندي على أن بلاده ينظر باهتمام إلى علاقاته مع العراق وإقليم كوردستان راجياً تقدم وتطور هذه العلاقات في المجالات كافة.

كما جرى خلال اللقاء ، التباحث بشأن الانتخابات العراقية ومشاركة مراقبين كنديين في مراقبة عملية التصويت ، موقف الأطراف الكوردستانية ورؤيتها لأوضاع ما بعد الانتخابات، وعملية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، ومسألة الحريات وحرية التعبير والإعلام في إقليم كوردستان.

وفي لقاء آخر منفصل ، استقبل رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم الاثنين، سفير الهند في العراق براشانت بايس.

وهنأ نيجيرفان بارزاني، خلال اجتماع، السفير الهندي بمناسبة مباشرته مهامه ، راجياً له النجاح، ومبدياً كل المساندة لإنجاح مهامه وأعماله، مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات وخاصة في مجال توفير فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الهندية ، لافتاً الى الفرص المتاحة حالياً في هذا المجال في إقليم كوردستان.

من جانبه، أكد السفير الهندي على أن بلاده تنظر باهتمام إلى العلاقات وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في العراق وإقليم كوردستان، وأن لديهم مع قنصليتهم في أربيل برنامج نشيط لتعزيز العلاقات ومجالات التعاون المشترك، يعملون عليه.

كما أشار إلى الدورات التدريبية المهنية التي نظموها في العراق وإقليم كوردستان.

مناقشة الانتخابات العراقية ونتائجها والتوقعات وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة، شكلت محوراً آخر للاجتماع، حيث اتفقت آراء الجانبين على أن بناء نظام مؤسساتي لحماية الديمقراطية، والنضج السياسي ومشاركة الناخب في عملية التصويت من أجل تحقيق التغيير السلمي ضروري، وأكدا على أهمية الأمن والاستقرار في العراق لعموم المنطقة.

ثقافة التعايش والتسامح بين المكونات رغم الاختلاف في الدين والعرق في الهند وإقليم كوردستان، ورفع القيود عن السفر إلى الهند، ووباء كورونا وتداعياته وعملية التلقيح ضده ، بالإضافة لأهمية الرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين، وسفر مواطني إقليم كوردستان لتلقي العلاج الطبي في الهند، كذلك شؤون الجالية الهندية في إقليم كوردستان ومسائل أخرى طرحت للبحث والنقاش في الاجتماع الذي حضره ايضاً القنصل العام الهندي في إقليم كوردستان.