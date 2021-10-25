تشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي في (المتنازع عليها)

بعد اتفاق وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ووزارة الدفاع العراقية، سيتم دمج لواء تابع لوزارة البيشمركة مع لواء تابع لوزارة الدفاع الاتحادية، وتشكيل لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وبحسب كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فقد وجه الكاظمي بفك إرتباط اللواء 20 من وزارة البيشمركة وربطه بوزارة الدفاع الاتحادية، وان تتولى وزارتا الدفاع والمالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لضمان الحقوق الادارية والمالية اسوة بالتشكيلات الاخرى.

وقال نائب رئيس أركان وزارة البيشمركة، اللواء قارمان شيخ كمال، في تصريح لـ(باسنيوز): ” سيتم دمج لواء 20 التابع لوزارة البيشمركة مع لواء تابع لوزارة الدفاع الاتحادية، وتشكيل لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان”.

مضيفاً، “ان اللواء الاول سيتمركز ضمن حدود مناطق خانقين حتى كركوك، واللواء الثاني سيكون ضمن مناطق كركوك ومخمور وصولا الى مناطق سهل نينوى”.

واشار القيادي في قوات البيشمركة، “ان اهمية تشكيل اللواءين المشتركين يتمثل في عودة قوات البيشمركة الى المناطق الكوردستانية التي تم احتلالها من قبل القوات الأمنية العراقية بعد احداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017”.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، وبعد أقل من شهر على استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، نفذت عملية عسكرية غير مبررة واسعة النطاق، ضد مواقع قوات البيشمركة في كركوك وغيرها من الأراضي الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.