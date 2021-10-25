آخر إحصائية رسمية للأسر النازحة في العراق

بلغ عـدد الاسـر الـنـازحـة فـي الـبـلاد وفقا لآخـر احـصـائـيـة، 39 ألـفـا و214، وتضم 176 ألفا و341 فـردا والمـوزعـة بـين اقليم كردستان ومحافظتين.

وقال الوكيل الاداري لـوزارة الهجرة كــريــم الـــنـــوري، في تصريح صحفي، أن “الـــوزارة نجحت خــلال المـــدة المــاضــيــة بــإعــادة 134 ألـفـا منهم الــى مناطقهم الاصـلـيـة فـي عموم المحافظات، بعد اعادة الخدمات وتأمينها، مامكن الــوزارة من انهاء ملف نزوحهم بالكامل”، مضيفا ان “عددها قبل عامين كان يبلغ 173 ألفا”.

وبين أن “الاسر التي ما زالت تسكن مناطق الــنــزوح حـتـى الان، ضـمـن مـخـيـمـات في كـردسـتـان ومحافظتي الانـبـار ونينوى، موزعة بواقع 37 ألفا و113 أسرة وتضم 165 ألفا و952 فردا ضمن 26 مخيما في الاقليم، بينما تقطن 2101 أسرة متبقية مـنـهـا، المـخـيـمـات فـي مـحـافـظـتـي الانـبـار ونينوى”.

وكــانــت الـــــوزارة قــد اعــلــنــت قــبــل ايـــام، اســتــعــدادهــا لاغـــلاق مـخـيـمـي عـامـريـة الفلوجة فـي الانـبـار والـجـدعـة فـي نينوى خلال المدة القليلة المقبلة.

وكشف النوري عن “اعـداد الـوزارة خطة، تهدف لاعادة جميع النازحين الى مناطق سكناهم بالتنسيق مـع الـجـهـات الامنية ومـنـظـمـات المـجـتـمـع المـدنـي وتـلـك التابعة للامم المتحدة”، مؤكدا “وجـود دعـم دولي مــن اجـــل اعــادتــهــم الـــى مـنـاطـقـهـم بـعـد استقرارها امنيا”.

ولـفـت فـي الـسـيـاق ذاتــه الــى ان “الـــوزارة سـتـنـفـذ خـطـة الــعــودة الـخـاصـة بـالاسـر النازحة المتبقية خلال المدة المقبلة، والتي سـتـتـم بـالـتـعـاون مـع الـحـكـومـات المحلية لخمس محافظات، هـي: نينوى وكركوك والانبار وصلاح الدين وديالى”.

يـذكـر أن الايـــام المـاضـيـة، شـهـدت عــودة 43 أسرة بواقع 246 نازحا من مخيمات مــحــور الـــخـــازر الــواقــعــة شـــرق مـديـنـة الموصل، الى مناطقها الاصلية في نينوى.