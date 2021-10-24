الرئيس بارزاني يحدد ثلاثة مبادئ لنجاح العملية السياسية في العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأحد السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون.

وخلال اللقاء، الذي حضره رئيس مكتب الشؤون القنصلية الكندية في أربيل إيت دوفال، جرى تبادل الآراء بشأن العملية السياسية في العراق وسير الانتخابات وما بعدها.

وأكد الرئيس بارزاني أن نجاح العملية السياسية في العراق مرهون بتعزيز الديمقراطية وتطبيق مبدأ الشراكة واحترام حقوق جميع المكونات العراقية.

هذا وجرى خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات وأواصر الصداقة التي تجمع بين الشعبين الكوردستاني والكندي.