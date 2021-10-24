رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الكندي لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، الذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهامه.

وخلال اللقاء، وجّه رئيس الحكومة شكره للسفير الكندي وأثنى على جهوده خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع كندا، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة.

وأكد السفير الكندي على أهمية مواصلة آفاق التعاون مع إقليم كوردستان، كما جدد رغبة بلاده في ترسيخ العلاقات في شتى المجالات.

كذلك تناول الجانبان الوضع العام في العراق بعد الانتخابات النيابية، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وسبل دعم البيشمركة في التصدي لمخاطر إرهابيي داعش.