الشخصيات التي ستحضر اجتماع منزل المالكي اليوم

كشف مصدر مطلع، عن أبرز الشخصيات التي ستحضر الاجتماع الذي دعا اليه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأحد في منزل الاخير ببغداد، مشيرا الى عدم حضور التيار الصدري الى الاجتماع.

وقال المصدر إن “اجتماع الاطار التنسيقي برئاسة المالكي سيستضيف قادة كتل شيعية، وسنية خارج الاطار،” مبينا ان “الاجتماع الذي دعا اليه المالكي سيبحث التداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها.”

وأضاف المصدر “يأتي الاجتماع لبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي.

وبين أن “الاجتماع سيحضره أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري و زعيم تيار الحكمة عمار”.

اما بخصوص العبادي، تابع المصدر ان “حضور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي غير واضحة لحد الآن”.

أما بخصوص باقي الجهات التي ستشارك في الاجتماع، لفت المصدر ان “”الكورد قد يعتذرون عن المشاركة في الاجتماع،” مؤكدا ان “هنالك احتمال بتواجد أطراف سنية، مثل تحالف عزم”.

واردف المصدر قائلا ان “التيار الصدري على نقيض مع الاطار التنسيقي ولن يحضر الاجتماع،” مضيفا ان “كل المحاولات التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر بائت بالفشل.”

و أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، أن إجتماع “الإطار التنسيقي” المقرر انعقاده مساء اليوم سيبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية جراء الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكر المالكي في معرض الرد على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي وتابعه NRT عربية، (24 تشرين الاول 2021)، ان “الاجتماع السياسي المرتقب للقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم الاحد ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها”.

واضاف، ان “الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي”، مبينا ان “الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا”.