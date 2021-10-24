المالكي يكشف مضمون اجتماع الاطار التنسيقي مساء اليوم: اعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن اجتماع الاطار التنسيقي اليوم لاحتواء الازمة واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور.



وجاء في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمالكي، اليوم الأحد، (24 تشرين الأول، 2021)، أنه “في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشأن الاجتماع السياسي المرتقب للقوى الوطنية قال المالكي:

“الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية”، مضيفا أنه سيكون “للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها”.

وسيبحث الاجتماع “الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي” وفقا لرئيس ائتلاف دولة القانون.

وأكد المالكي أن “الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا”.