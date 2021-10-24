أكتوبر 24, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

“كتائب حزب الله” تعدُّ الانتخابات العراقية “مؤامرة دولية”: لن نسكت على هذه الجريمة

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فى :أخبار عــامة
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“كتائب حزب الله” تعدُّ الانتخابات العراقية “مؤامرة دولية”: لن نسكت على هذه الجريمة

وصف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية “أبو علي العسكري” يوم الأحد الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأنها “مؤامرة دولية ساهمت بها أطراف دولية”، داعيا إلى توسيع الاحتجاجات من قبل الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات لتشمل مناطق ومدن البلاد كافة.

وانتقد العسكري في بيان له اليوم، بيان مجلس الأمن حول الانتخابات، قائلا إن هذا البيان “السيء الصيت يؤكد ما قلناه من أن الانتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف محلية”.

وأضاف أن “الشعب بكل أطيافه وبأكثرية واضحة قال كلمته: إننا لن نسكت على هذه الجريمة التاريخية مهما بلغت التضحيات”، داعيا إلى “توسعة ساحات الاحتجاج، والاعتصام من أقصى العراق إلى أقصاه”.

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